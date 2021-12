Öffentliche Ladesäulen nur in jeder siebten Gemeinde in MV Stand: 19.12.2021 13:14 Uhr Öffentlich zugängliche Ladesäulen für E-Autos sind grundlegend für die Elektromobilität. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es aber in rund 85 Prozent aller Ämter gar keine. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Fraktionschefs Dietmar Bartsch hervor.

Demnach sind in 622 von landesweit insgesamt 726 Gemeinden keine öffentlichen Ladeeinrichtungen für E-Autos installiert. Mecklenburg-Vorpommern liegt damit im Bundesvergleich auf den hinteren Rängen. Insgesamt gibt es den Angaben zufolge im Nordosten 999 öffentlich zugängliche Ladeeinrichtungen. Besonders wenige Kommunen mit Ladesäulen gibt es auch in Thüringen, wo 491 von 633 Gemeinden ohne Ladesäulen sind sowie in dem von kleinen Gemeinden geprägten Rheinland-Pfalz (1.962 von 2.302). In Nordrhein-Westfalen verfügen dagegen nur acht von insgesamt 396 Gemeinden über keine Lademöglichkeit für E-Autos. Im Bundesschnitt hat mehr als die Hälfte aller Gemeinden keine Ladesäulen.

Kritik an "Ladesäulenversagen" und drohendem "Crash"

Bartsch sprach gegenüber Zeitungen der "Funke"-Mediengruppe (Montagsausgaben) von einem großen "Ladesäulenversagen". Der Umstieg auf E-Mobilität könne nicht gelingen, wenn Politik die Bereitstellung von Infrastruktur verschlafe. "Statt den Kauf von Elektroautos mit Milliarden zu subventionieren, muss die künftige Bundesregierung Milliarden in ein bundesweites Ladesystem investieren", forderte er. IG-Metall-Chef Hofmann warnte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagsausgabe) vor einem "Crash, wenn wir da nicht nacharbeiten". Förderprogramme liefen, Fabriken würden umgestellt und Kunden wollten die Fahrzeuge - gleichzeitig gebe es aber zu wenige Ladesäulen.

Zahlen aus dem November 2021

Die in der Antwort genannten Zahlen stammen laut dem Bundeswirtschaftsministerium von der Bundesnetzagentur und geben den Stand vom November 2021 wieder. Das Ministerium wies darauf hin, dass nicht alle tatsächlich installierten Ladesäulen ausgewiesen werden. Vor März 2016 installierte Anlagen und Ladepunkte mit bis zu 3,7 Kilowatt Leistung seien von der Anzeigepflicht ausgenommen.

