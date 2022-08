Oder-Fischsterben: Backhaus will Ölsperren einrichten lassen Stand: 15.08.2022 05:17 Uhr Bis jetzt sind noch keine toten Fische aus der Oder in das Stettiner Haff gelangt. Damit das auch so bleibt, will Umweltminister Till Backhaus (SPD) in kürzester Zeit Ölsperren in der Oder einrichten lassen.

In das Stettiner Haff sollen auf keinen Fall tote Fische aus der Oder gelangen. Verhindert werden soll das auch durch den Einsatz von Ölsperren. Das sagte Backhaus gestern bei einem Treffen mit seinem brandenburgischen Amtskollegen Axel Vogel (Grüne) sowie Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Polens Umweltministerin Anna Moskwa in Stettin.

Jetzt gehe es um den Schutz der Bevölkerung und die Aufklärung der Ursache dieser Umweltkatastrophe, so Lemke. Die polnische Regierung setzte mittlerweile eine Belohnung von 210.000 Euro aus, um die Verantwortlichen des Fischsterbens in der Oder zu finden. Konkrete Hinweise gibt es noch nicht.

Mecklenburg-Vorpommern will Ölsperren bereitstellen

Mecklenburg-Vorpommern werde innerhalb kürzester Zeit Ölsperren bereitstellen, die ein Anschwemmen von Fisch-Kadavern aus der Oder in Gewässer des Landes verhindern sollen, so Backhaus. Sein Ministerium habe jetzt einen sehr kurzen Draht zu den polnischen Behörden. Backhaus kritisiert, dass die polnische Umweltministerin Moskwa immer noch nicht konkret benennen könne, warum es zu dem massenhaften Fischsterben in der Oder gekommen sei. Es habe zudem massive Versäumnisse in der Kommunikation durch die polnischen Umweltbehörden gegeben, so Bundesumweltministerin Lemke.

Das können die Ölsperren in der Oder bewirken

Ölsperren sind eigentlich für den Küstenschutz im Land vorgesehen. Beispielsweise wenn ein Tanker Öl verliert. Jetzt sollen sie in der Oder eingesetzt werden, um die toten Fische aufzufangen. Fünf solcher Sperren habe Polen schon errichtet. Die Sperren können aber nicht verhindern, dass Schadstoffe durch die Strömung weitergeleitet werden, sagt Backhaus.

Was konkret das massenhafte Fischsterben in der Oder verursacht hat, ist weiterhin unklar. Klar ist nur, dass der Sauerstoffgehalt der Oder zu hoch sei, die Ph-Werte sich verändert hätten und ein gewisser Salzgehalt festgestellt worden sei. Den Nachweis von Quecksilber beispielsweise konnte auch durch Polens Ministerin nicht bestätigt werden. Moskwa sagte, dass auch Labore außerhalb Polens jetzt beauftragt worden, Wasserproben aus der Oder zu untersuchen.

