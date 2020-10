OVG kippt Corona-Verordnung für Urlauber aus Risikogebieten Stand: 20.10.2020 17:20 Uhr Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Greifswald hat das Beherbungsverbot des Landes teilweise gekippt. Geklagt hatten unter anderem zwei Hotelbetriebe aus Mecklenburg-Vorpommern, über deren Anträge nun beschieden wurde.

In dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts heißt es, es sei nicht nachvollziehbar, warum beispielweise Schüler, Studierende oder auch Berufspendler, die aus einem Corona-Risikogebiet kommen, anders behandelt werden, als Urlaubsgäste. Das bedeutet, dass auch Feriengäste nun gar keinen Coronatest mehr vorlegen müssen. Die bisherige Praxis aus Test und Quarantäne am Ferienort hatten zwei Hoteliers als Wettbewerbsnachteil kritisiert, der sie in ihrer Existenz bedroht, weil es solche Vorschriften in anderen Bundesländern nicht gibt. Diese Auffassung hat das OVG geteilt. Bereits am Sonnabend hatte die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern angekündigt, diese Vorgaben von Mittwoch an zu ändern. Derzeit besteht Mecklenburg-Vorpommern aber auf einen aktuellen, negativen Corona-Test, den Urlauber in ihrem Urlaubsquartier vorlegen müssen. Tagestouristen dürfen aus Risikogebieten nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen.

Zwei von fünf Anträgen beschieden

Insgesamt lagen dem OVG fünf Anträge von Hotels, Touristen und einem Pflege-Unternehmen gegen die bis Mittwoch geltenden Reise-Regeln aus Corona-Risikogebieten vor. Unterstützt wurden sie vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). In den Augen der Branche kommt die bisherige Regel einem Einreiseverbot gleich. Sie fürchtet um Umsätze und beklagt einen großen Aufwand wegen eingehender Stornierungen.

