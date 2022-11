OB-Wahl in Rostock wird wohl erst in Stichwahl entschieden Stand: 13.11.2022 19:32 Uhr Offenbar muss eine Stichwahl entscheiden, wer neues Stadtoberhaupt in Rostock wird. Nach dem ersten Wahlgang zeichnet sich kein eindeutiger Sieger ab.

Nach der Auszählung von 109 der 142 Wahlbezirke zeichnete sich bei der Oberbürgermeisterwahl in Rostock keine eindeutige Mehrheit für eine Kandidatin oder einen Kandidaten ab. Rund 90 Minuten nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr hatten Eva-Maria Kröger (Die Linke), Michael Ebert (parteilos, unterstützt von CDU, FDP, UFR) und Carmen-Alina Botezatu (SPD) die besten Chancen in die Stichwahl am 27. November zu kommen. Kröger kam zu diesem Zeitpunkt nach Angaben der Stadtverwaltung auf einen Stimmenanteil von 24,9 Prozent, Ebert auf 24,3 Prozent und Botezatu auf 15,9 Prozent.

17 Frauen und Männer standen zur Wahl

Claudia Müller (Bündnis90/Die Grünen) stand zu diesem Zeitpunkt bei 7,9 Prozent, Michael Meister (AfD) bei 7,1 Prozent und Jörg Kibellus (Einzelbewerber) bei 5,2 Prozent. Alle weiteren Kandidatinnen und Kandidaten erzielten Stimmenanteile von unter fünf Prozent. Fünf Frauen und zwölf Männer hatten sich um das Amt beworben. Falls keiner von ihnen im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommt, treten die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen am 27. November in einer Stichwahl gegeneinander an. Die Oberbürgermeisterin beziehungsweise der Oberbürgermeister wird für sieben Jahre gewählt. Diesmal wurden die Einwohner allerdings vorzeitig an die Urnen gerufen. Die vorgezogene Neuwahl wurde nötig, weil Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) im Juni nach nur drei Amtsjahren nach Schleswig-Holstein wechselte und dort Wirtschaftsminister wurde. Rund 172.000 Rostockerinnen und Rostocker im Alter ab 16 Jahren konnten ihre Stimmen abgeben.

Talk zur Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Rostock

Welche Ideen gibt es zur Stadtentwicklung oder zur Zukunft des Verkehrs? Was ist mit den Sportstätten, Kindergärten und Schulen? Warum trauen sich die Kandidierenden das Amt zu? Die beiden Kandidierenden stellen sich am 21. November 2022 sechs Tage vor der Stichwahl noch einmal den Fragen der Rostockerinnen und Rostocker und Sie können dabei sein. Den Talk organisiert das NDR Ostseestudio zusammen mit der Zeitung "Norddeutsche Neueste Nachrichten".

