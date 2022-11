Stand: 16.11.2022 06:02 Uhr OB-Wahl in Rostock: SPD unterstützt Linken-Kandidatin Kröger

Im Finale für die OB-Wahl in Rostock kann die Kandidatin der Linken, Eva-Maria Kröger, mit der Unterstützung der SPD in der Stadt rechnen. Der SPD-Kreisvorstand hat am Dienstagabend beschlossen, den Wählern zu empfehlen, in der Stichwahl für Kröger zu stimmen. Die OB-Kandidatin der SPD, Carmen-Alina Botezatu, hatte im ersten Wahlgang rund 16 Prozent der Stimmen erhalten und damit das drittstärkste Ergebnis eingefahren. Für Kröger hatten etwa 25 Prozent gestimmt. Sie tritt in der Stichwahl nun gegen Michael Ebert (unterstützt von CDU/FDP/UFR) an. Ebert kam auf 23,6 Prozent.

