OB-Wahl in Rostock: Experten rechnen mit Stichwahl Stand: 13.11.2022 12:36 Uhr In der Hansestadt Rostock haben die Wahlen für das Oberbürgermeister-Amt begonnen. Aufgrund der hohen Zahl der Kandidierenden rechnen Experten damit, dass anschließend eine Stichwahl nötig wird.

Die vorgezogene Neuwahl ist nötig, weil Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) im Juni nach drei Amtsjahren als Wirtschaftsminister nach Schleswig-Holstein wechselte. Der Wahlausschuss der Stadt hat 17 Kandidierende für das Amt des Oberbürgermeisters beziehungsweise der Oberbürgermeisterin zugelassen. Rund 172.000 Rostockerinnen und Rostocker im Alter ab 16 Jahren können ihre Stimmen abgeben. Etwa 4.700 sind nach Angaben von Gemeindewahlleiter Dirk Zierau zum ersten Mal dabei. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hier stellen wir alle Kandidierenden für das Oberbürgermeisteramt vor.

Mögliche Stichwahl am 27. November

Corona-Auflagen gibt es in den 85 Wahllokalen nicht. Es wird lediglich darum gebeten, Abstand zu halten und einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Bis 18 Uhr können noch Stimmen abgegeben werden. Erreicht keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit, wovon auszugehen ist, findet am 27. November eine Stichwahl zwischen den beiden Wahlbewerbungen mit der höchsten Stimmenanzahl statt. Die Amtszeit beträgt sieben Jahre.



Die Auszählung der Stimmen beginnt um 18 Uhr. Mit ersten vorläufigen Ergebnissen rechnet die Wahlleitung ab 19 Uhr. Wir berichten an dieser Stelle ausführlich.