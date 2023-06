Stand: 13.06.2023 13:54 Uhr OB-Wahl Schwerin: Badenschier erstattet Anzeige gegen Unbekannt

Fünf Tage vor der Oberbürgermeister-Stichwahl in Schwerin hat Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD) Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Anlass sind Flyer, die in der Schweriner Innenstadt verteilt wurden. Die Handzettel haben beleidigenden Charakter, Badenschier werden Lüge und Vertuschung in der Flüchtlingspolitik vorgeworfen. Die unbekannten Urheber nutzten für den Flyer das zentrale Wahlkampf-Portrait des SPD-Politikers, machen ihn verächtlich und stellen ihn als Lügner da. Badenschier tritt in der Stichwahl am Sonntag gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm an. Badenschier hatte im ersten Wahlgang 42,0 Prozent der Stimmen erreicht, Holm kam mit 27,4 Prozent als zweiter Bewerber in die Stichwahl.

