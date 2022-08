OB-Wahl Rostock: Kröger und Ebert sollen antreten Stand: 09.08.2022 06:40 Uhr In Rostock vervollständigt sich die Liste der Oberbürgermeister-Kandidatinnen und Kandidaten: Die Linken haben ihre Kandidatin offiziell nominiert und die CDU will mit der FDP einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen.

Die Rostocker Linken haben die Landtagsabgeordnete Eva Maria Kröger auf ihrer Wahlversammlung am Montag mit 97 Prozent der Stimmen nominiert. Sie werde keine neuen Luftschlösser bauen, sondern Vertrauen zurückgewinnen und konkrete Projekte umsetzen, hieß es aus dem Vorstand nach der nun offiziellen Nominierung.

Kandidat von CDU und FDP muss noch bestätigt werden

Auch die Rostocker Kreisvorstände von CDU und FDP haben sich am Montagabend in getrennten Sitzungen auf einen Kandidaten geeinigt: den parteilosen Direktor des Landesbereitschaftspolizeiamtes, Michael Ebert. Seine Nominierung muss noch am 19. August durch Mitgliederversammlungen bestätigt werden.

Wahl für Mitte November terminiert

Nach dem Weggang des früheren Oberbürgermeisters Claus Ruhe Madsen soll das neue Rostocker Stadtoberhaupt am 13. November gewählt werden. Vor Linkspartei, CDU und FDP hatte bereits die SPD ihre Kandidatin - die Leiterin des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes in Rostock, Carmen-Alina Botezatu, aufgestellt. Die Grünen wollen die Bundestagsabgeordnete Claudia Müller ins Rennen schicken.

