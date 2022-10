OB-Wahl Kandidat Jörg Kibellus: "Digitalisierung und Handwerk" Stand: 05.10.2022 17:54 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Wir stellen alle Kandidierenden vor. Jörg Kibellus tritt als Einzelkandidat an, ist aber SPD-Mitglied. Er ist aktuell Bezirksschornsteinfeger in Rostock.

Der gebürtige Rostocker ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Seine Hobbys sind Musik, Lesen und Laufen. Das Gehlsdorfer Ufer ist wegen des schönen Blick auf die Stadt sein Lieblingsort in Rostock. Sein Wahlkampfmotto lautet: "Mehr Glück(lichsein) für Rostock."

Rostock "nicht gegeneinander, sondern miteinander" voranbringen

Jörg Kibellus sagt, er möchte die Rostockerinnen und Rostocker wieder zusammenführen. Die Bürgerschaft, der Oberbürgermeister und die Senatoren sollten seiner Ansicht nach wieder das gemeinsame Ziel sehen, nämlich "Rostock voranbringen". Besonders wichtig sei ihm dabei, dass nicht gegeneinander, sondern miteinander gearbeitet wird, so Kibellus.

Digitalisierung der Stadt

Ein weiteres zentrales Thema ist für ihn die Digitalisierung in der Stadt. In seinem Schornsteinfegerbetrieb sei schon vieles digital möglich. Aber wie zum Beispiel Anträge und Bauvorhaben in Zukunft online eingestellt werden könnten, darüber tausche er sich bereits regelmäßig mit dem Innenministerium aus, so Kibellus. Auch für weitere Bereiche in der Stadt sieht er Potenzial für eine Erleichterung der Bürgerinnen und Bürger, beispielsweise durch digitale Behördengänge.

Junge Menschen für das Handwerk begeistern

Als Schornsteinfeger ist Jörg Kibellus auch Vertreter des Handwerks. Er sieht verschiedene Möglichkeiten, zukünftig mehr junge Leute für eine Ausbildung in Rostock, zum Beispiel im Handwerk zu begeistern. Ähnlich wie die Stadt für die Universität Rostock werbe, könne er sich auch Kampagnen für Ausbildungstellen vorstellen.

Weitere Informationen Oberbürgermeister-Wahl in Rostock: Wer will im November ins Rathaus? Rostock hat die Wahl: Am 13. November stimmen die Hansestädter darüber ab, wer die Nachfolge von Ex-OB Madsen antritt. 17 Kandidierende stellen sich vor. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.10.2022 | 17:30 Uhr