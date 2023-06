OB-Stichwahl in Schwerin: Wo Holm vor Badenschier liegt Stand: 19.06.2023 05:05 Uhr Wahlsieger Rico Badenschier (SPD) hat in fast allen Wahlbezirken in Schwerin die meisten Stimmen geholt. In drei Bezirken liegt Herausforderer Leif-Erik Holm (AfD) vorn. Eine Analyse von Zahlen und Werten der OB-Stichwahl in Schwerin.

80,1 Prozent im Wahlbezirk "Schelfstadt I" ist das beste Ergebnis für Amtsinhaber Rico Badenschier. Für Leif-Erik Holm stimmten hier nur 19,9 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Die historische Schweriner Altstadt ist und bleibt eine Hochburg für Rico Badenschier. Auch in den anderen beiden Wahlbezirken der Schelfstadt liegt er bei um die 80 Prozent der Stimmen. Holm bekam hier nur etwa ein Fünftel aller Stimmen.

Holms beste Ergebnisse im Mueßer Holz

Wie schon im ersten Wahlgang punktete der Kandidat der "Alternative für Deutschland" in den Vierteln im südöstlichen Stadtgebiet. Die Bezirke "Großer Dreesch V", "Mueßer Holz I" und "Mueßer Holz V" gingen an Holm, allerdings teilweise mit knappem Vorsprung. Auf dem Dreesch liegt Holm gerade mal mit 1,6 Punkten vorn, in absoluten Zahlen sind das sieben Stimmen. Viel deutlicher ist Holms Abstand zum Ergebnis von Badenschier im "Mueßer Holz V", wo er mit 58,2 Prozent 16,4 Punkte vor dem Amtsinhaber liegt.

Wahlbeteiligung zwischen 19 und 52,8 Prozent

Das Stimmungsbild in den Stimmbezirken im Mueßer Holz ist unterschiedlich: So liegt Holm im "Mueßer Holz IV" 21,4 Prozentpunkte hinter Badenschier. In "Mueßer Holz II" fuhr Sozialdemokrat Badenschier den knappsten Vorsprung ein: 3,2 Punkte liegt er dort vor dem AfD-Politiker Holm. In absoluten Zahlen bedeutet das: Zehn Stimmen haben den Unterschied gemacht. Diese wenige Zahl an Wählern hat eine vergleichsweise große Wirkung. Das liegt an der geringen Wahlbeteiligung in den Bezirken im Mueßer Holz: Dort waren es besonders wenige Wählerinnen und Wähler. Die Wahlbeteiligung liegt zwischen 19 und 22,7 Prozent. Im Wahlbezirk "55 Mueßer Holz I" waren 1487 Personen wahlberechtigt - nur 283 haben dies auch getan. Der niedrigste Wert in ganz Schwerin mit 19 Prozent. Holm liegt hier vorn. Die höchste Wahlbeteiligung meldet der Bezirk "26 Wickendorf" mit 52,8 Prozent. 416 von 788 Wahlberechtigten waren am Sonntag in der Wahlkabine.

Bei den Briefwählerinnen und Briefwählern liegt Badenschier wie auch im ersten Wahlgang weit vorn, in einigen von den 20 Briefwahlbezirken führt Badenschier mit über 66 Prozentpunkten. In keinem einzigen Briefwahlbezirk hat Holm mehr Stimmen als der Amtsinhaber bekommen.

Unterm Strich bedeutet dieses Ergebnis: 26.078 Schwerinerinnen und Schweriner haben am Sonntag für Rico Badenschier (SPD) gestimmt, also 67,8 Prozent. Leif-Erik Holm (AfD) bekam 12.360 Stimmen (32,2 Prozent). 39.666 Menschen haben in Schwerin nicht gewählt, obwohl die berechtigt waren.

