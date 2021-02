OB Madsen: Rostock soll Modell für Corona-Öffnungen werden Stand: 17.02.2021 07:46 Uhr In Gebieten mit besonders wenigen Corona-Neuinfektionen sollen die Einschränkungen testweise gelockert werden. Mit konkreten Umsetzungsvorschlägen bietet sich die Stadt Rostock dafür an.

Die Hansestadt Rostock soll nach dem Willen von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bei der schrittweisen Lockerung der Corona-Beschränkungen zu einer Modellstadt werden. Ein Weg dahin könnte den Plänen zufolge die Registrierung von Kunden in Gaststätten und Geschäften sein.

Nur registrierte Kunden werden hereingelassen

Madsen sieht sogenannte QR-Code-Registrierung im Einzelhandel und anderen Einrichtungen als eine Möglichkeit. Potentielle Kunden könnten diese Codes auf ihren Smartphones oder speziellen Chips installieren. Der Einzelhandel würde entsprechende Auslesegeräte einsetzen und könnte so für vorab registrierte Kunden öffnen. Die Stadt sei schon mit einem speziellen Anbieter im Gespräch, so Madsen.

Einkaufstourismus soll vermieden werden

Die Idee ist mit dem Landkreis Rostock abgestimmt, sagte Madsen. So würden Menschen aus entfernteren Regionen vom "nur mal so Shoppen" abgehalten werden können. Außerdem setzt der Oberbürgermeister auf permanente Corona-Tests zum Beispiel in Schulen. "Auf diese Weise könnten wir sicher sagen, was passiert, wenn Schule, Handel, Sport oder Kultur wieder hochgefahren werden", so Madsen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte angekündigt, über die Pläne des Rostocker Oberbürgermeisters im Corona-Kabinett reden zu wollen. Rostock zeichnet sich seit Monaten durch eine vergleichsweise niedrige Sieben-Tage-Inzidenz aus, am Montag lag sie bei 20,1.

