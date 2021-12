Nutzte Jura-Professor Vorlesung für Anti-Corona-Werbung? Stand: 16.12.2021 14:48 Uhr Der Greifswalder Jura-Professor Ralph Weber soll während einer Vorlesung einen Flyer gezeigt haben, der auf eine Gruppe von Gegnern der staatlichen Corona-Maßnahmen hinweist. Die Uni-Leitung prüft den angeblichen Vorfall des ehemaligen AfD-Landtagsabgeordneten.

Der Greifswalder Jura-Professor Ralph Weber, der bis Oktober für die AfD im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns saß, soll nach NDR Informationen vor etwa zwei Wochen während einer Vorlesung auf einem Beamer einen umstrittenen Flyer gezeigt haben. Dieser soll für eine Gruppe geworben haben, die über den Messenger-Dienst "Telegram" organisiert ist und die zu einer Untergruppe von Kritikern und Gegnern der staatlichen Corona-Maßnahmen führt. Entsprechende Flyer und Aufkleber sollen auch in Gebäuden der Universität verteilt worden sein.

Uni erstattet Anzeige

Weber wollte sich gegenüber dem NDR zunächst nicht äußern. Die Universitäts-Leitung teilte auf Anfrage mit, sie werde den Vorfall prüfen. Die Flyer und Aufkleber in den Gebäuden der Universität seien entfernt worden, man habe Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt erstattet. Worin der strafrechtlich relevante Verdacht bestehe, wollte ein Sprecher der Universität auf Nachfrage nicht sagen.

Kritik an Schwesig geäußert

Weber hatte bereits in den vergangenen Wochen für Wirbel an der Uni gesorgt. Knapp 200 Professorinnen und Professoren distanzierten sich in einem offenen Brief von ihm, nachdem Weber sich auf einer Demonstration kritisch gegenüber Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geäußert hatte. Demnach bezeichnete er Schwesig als "Landesdiktatorin" und rief angeblich zu rechtswidrigen Handlungen auf, indem er Teilnehmer-Begrenzungen für Weihnachtsfeiern kritisierte. Auch das Rektorat der Universität distanzierte sich ausdrücklich von Webers Aussagen. Sie seien ein schwerwiegender Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und absolut inakzeptabel, wurde in einer Erklärung behauptet. Weber bestritt den Vorwurf seiner Kritiker, er habe zu rechtswidrigen Handlungen aufgerufen. Zudem habe er Schwesig in seiner Rolle als Kreistagsabgeordneter und nicht als Jura-Professor angegangen.

Videos 3 Min Studierende protestieren gegen Rückkehr von Ex-AfD-Politiker Das Studierendenparlament der Universität Greifswald wirft dem Jura-Professor vor, rechtsextremes Gedankengut zu vertreten. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.12.2021 | 12:00 Uhr