Stand: 27.07.2021 17:32 Uhr Nur sieben neue Windkraftanlagen im ersten Halbjahr 2021

Der Ausbau der Windkraft an Land verläuft in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr bislang schleppend. Im ersten Halbjahr 2021 wurden dort lediglich sieben neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von 28 Megawatt gebaut. Das geht aus Zahlen der Branchenverbände Bundesverband Windenergie sowie VDMA Power Systems hervor. Bundesweit sind in Deutschland im Berichtszeitraum deutlich mehr neue Windräder an Land hinzugekommen. Als Hemmnisse für den Ausbau gelten lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, zu wenig ausgewiesene Flächen und viele Klagen. | 27.07.2021 17:32