Nur kurz Wechselunterricht im Kreis Vorpommern-Greifswald? Stand: 17.03.2021 06:45 Uhr Wackeliger Start zurück in den Schulalltag: Auch im Kreis Vorpommern-Greifswald kehren die höheren Jahrgänge heute an die Schulen zurück - möglicherweise nur für wenige Tage.

In mehreren Landkreisen und in Schwerin beginnen die Schüler der Klassen 7 bis 11 heute mit dem Wechselunterricht. Im Kreis Vorpommern-Greifswald allerdings möglicherweise nur übergangsweise. Dort gilt die Regelung zumindest bis Ende dieser Woche. Das heißt, in den kommenden Tagen darf die eine Hälfte einer Schulklasse zum Unterricht erscheinen, die andere Hälfte lernt digital von zu Hause aus.

Bald wieder Distanzunterricht?

Die Situation sei aber sehr labil, hieß es vom Kreis. Die Öffnung erfolge gemäß der vom Land festgelegten Richtlinie für Werte unterhalb der Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. "Wenn dieser Wert jedoch - wie es sich momentan abzeichnet - an drei aufeinander folgenden Tagen wieder überschritten wird, folgt nach zwei Tagen der Vorbereitungszeit erneut die Schließung der Einrichtungen beziehungsweise das Aussetzen des Präsenzunterrichtes", hieß es. Ähnliches gilt auch für die Kindertageseinrichtungen im Kreis.

