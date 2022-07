Stand: 26.07.2022 05:52 Uhr Nur drei Firmen aus dem Land bei Messe "BioFach"

In Nürnberg beginnt heute die "BioFach". An der weltgrößten Öko-Lebensmittelmesse nehmen diesmal nur drei Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern teil. Ein Grund ist, dass die "BioFach" erstmals im Juli und nicht wie üblich im Februar stattfindet. Der Termin wurde aufgrund der Pandemie in den Sommer verlegt. Viele Bio-Erzeuger haben jetzt mit der Ernte zu tun oder sind im Tourismus eingespannt und können kein Personal zur Messe zu schicken. | 26.07.2022 05:52