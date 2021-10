Stand: 02.10.2021 10:22 Uhr Nüsse getrocknet - Brand verursacht

Weil er Nüsse in einem Kohleofen trocknen wollte, hat ein 93-Jähriger in Dettmannsdort im Kreis Vorpommern-Rügen letztendlich ein Dach in Brand gesetzt. Nach Polizeiangaben hatte er in einem kleineren Gebäude den Ofen angeheizt, um Walnüsse zu trocknen. Einige Stunden später stellt er fest, dass die Nüsse und ein Stuhl Feuer gefangen hatten. Der Mann konnte den Brand selbst löschen. Am Abend musste dennoch die Feuerwehr ausrücken - offenbar hatte sich Glut des vorherigen Brandes im Holzdach festgesetzt und dort ein Feuer ausgelöst. Der entstandene Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. | 02.10.2021 10:22

