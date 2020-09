Stand: 28.09.2020 07:38 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nothafen Darßer Ort: Vorbereitungen für Ausbaggerung laufen

Ab der kommenden Woche wird die Fahrrinne zum Nothafen Darßer Ort erneut ausgebaggert. Das ist aufgrund der dortigen Strömungsverhältnisse in der Regel zwei Mal im Jahr erforderlich, so das Infrastruktur-Ministerium. Aktuell werden die in den vergangenen Monaten entstandenen Untiefen genau lokalisiert und die ungefähre Menge des abzutragenden Bodenmaterials bestimmt. Der Nothafen Darßer Ort wird durch die regelmäßigen Ausbaggerungen für den Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sowie für in Seenot geratenen Boote offen gehalten, bis der neue Inselhafen Prerow in Betrieb geht. | 28.09.2020 07:38