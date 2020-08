Stand: 27.08.2020 18:35 Uhr - NDR 1 Radio MV

Notgelandeter Marineflieger hat Laage verlassen

Das Aufklärungsflugzeug der Marine, das in Laage (Landkreis Rostock wegen Rauchs im Cockpit notgelandet war, hat den Flughafen wieder verlassen. Ein defekter Kompressor war Grund für die Notlandung der Lockheed P-3 Orion am Dienstag. Die Besatzung war nicht in Gefahr. Wie ein Sprecher der Marine NDR 1 Radio MV sagte, hat eine Überführungscrew das Flugzeug am Nachmittag zurück zum Fliegerstützpunkt Nordholz in Niedersachsen geflogen. Dort wird die Reparatur des Kompressors stattfinden. | 27.08.2020 18:35