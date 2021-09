Notaufnahme: Ärztegewerkschaft kritisiert die Helios Kliniken Schwerin Stand: 17.09.2021 07:23 Uhr Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund kritisiert die Helios Kliniken Schwerin - Nach einer Kündigungswelle in der Notaufnahme fehlen ausgebildete Notfallmediziner, so der Vorwurf.

Zuletzt hatten fünf Ärzte aus der Rettungsstelle der Klinik gekündigt. Nun sind Ärzte aus verschiedenen Fachbereichen in der Notaufnahme eingesetzt - denen fehle in der Regel jedoch die Qualifizierung als Notfallmediziner, so die Kritik vom Landesvorstand des Marburger Bundes, Jörg Allrich.

Besondere Arbeitssituation in der Notaufnahme

Einige Ärzte würden sich in bestimmten Fällen fachlich und psychisch überfordert fühlen mit der Situation in der Notaufnahme. Außerdem sei die Arbeitsbelastung - vor allem für die Anästhesisten und die Notfallschwestern - gestiegen. Das sorge für sehr viel Unmut in diesen Abteilungen. Eine Gefährdung der Patienten sieht Allrich dennoch explizit nicht. Die Geschäftsführung habe den Ernst der Lage erkannt und sei auf der Suche nach ausgebildeten Notfallmedizinern.

Helios hatte Probleme eingeräumt

Krankenhaus-Geschäftsführer Daniel Dellmann hatte die kritisierte Situation in der Notaufnahme mit der gestiegenen Arbeitsbelastung im vergangenen Jahr begründet. Darauf habe die Krankenhausleitung nicht rechtzeitig reagiert, sagte er gegenüber NDR1 Radio MV.

