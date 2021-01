Norwestmecklenburg: Corona-Impfungen in Arzpraxen geplant Stand: 16.01.2021 08:30 Uhr In Nordwestmecklenburg sollen ab übernächster Woche die ersten Menschen in Arztpraxen gegen das Coronavirus geimpft werden können. So plant es die Kreisverwaltung.

Zusätzlich zu den Impfzentren und den mobilen Teams sollen dann auch Ärzte in acht Praxen impfen dürfen. Die Praxen sind so ausgewählt, dass sie über das ganze Kreisgebiet verteilt liegen. Damit soll vor allem den Menschen geholfen werden, die Probleme haben, zu den Impfzentren zu kommen, heißt es von der Landrätin Kerstin Weiss.

Andere Kreise können Modell übernehmen

Die Zusammenarbeit der Kreisverwaltung mit den Ärzten sei am Freitag vom Land genehmigt worden. Das Impfen in Arztpraxen beginnt in Nordwestmecklenburg zunächst als ein Modell. Wenn es gut funktioniert, kann es auch von anderen Landkreisen übernommen werden. Weiterhin werden Menschen über 80 Jahre und Pflegekräfte geimpft.

