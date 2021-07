Stand: 19.07.2021 14:46 Uhr Nordwestmecklenburg will Urlauber als Fachkräfte für MV gewinnen

Die Wirtschaftsfördergesellschaft Nordwestmecklenburg spricht wegen des Fachkräftemangels im Kreis in den Urlaubshochburgen gezielt Touristen an. Sie sollen mit attraktiven Jobs überzeugt werden, hier zu arbeiten. Am Montag und Dienstag gibt es in Boltenhagen einen Infostand am Strand im sogenannten Welcome-Center. Die Strandtour der Wirtschaftsfördergesellschaft hat mehr als 150 Jobs im Angebot - alle bieten mindestens 36.000 Euro Jahreslohn an. Neben Gesundheits- und Finanzdienstleistern suchen zum Beispiel Handwerksunternehmen fähige Mitarbeiter am Bau oder in der Produktion von regionalen Lebensmitteln. am 21. und 28. Juli zieht das Welcome-Center an den Strand vom schwarzen Busch auf der Insel Poel. | 19.07.2021 14:50