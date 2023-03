Stand: 31.03.2023 18:45 Uhr Nordwestmecklenburg: Warin neuer Standort für Flüchtlingsunterkunft

Im Kreis Nordwestmecklenburg ist offenbar ein neuer Standort für eine Flüchtlingsunterkunft gefunden worden. In Warin sollen rund 150 Geflüchtete untergebracht werden. Es geht um drei Wohnblöcke, die am Ortsrand stehen. Schon 2015 lebten dort Flüchtlinge. Die Häuser gehören privaten Eigentümern. Laut NDR Informationen haben sie sich beim Kreis Nordwestmecklenburg gemeldet. Bisher waren dort Monteure aus der Windkraftbranche untergebracht. Warins Bürgermeister Björn Griese hat am Abend die Stadtvertreter darüber informiert. Der Kreis muss nun eine Baugenehmigung beantragen. Bei einer sogenannten sozialen Sondernutzung gelten höhere Auflagen. In Warin müssten beispielsweise noch Brandmelder und zusätzliche Fluchtwege in den Häusern installiert werden.

