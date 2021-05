Stand: 08.05.2021 09:18 Uhr Nordwestmecklenburg: Wahlleiter warnt vor Falschmeldung

Vor der Stichwahl um den Posten der Landrätin am Sonntag im Landkreis Nordwestmecklenburg hat der Kreiswahlleiter vor einer Falschmeldung gewarnt, die in den sozialen Netzwerken kursiert. Dort wird behauptet, Erstwähler würden von den Grünen ein Smartphone geschenkt bekommen, wenn sie ihren Namen auf den Stimmzettel schreiben. Die Meldung ist nicht nur falsch. Der Kreiswahlleiter warnt auch davor, irgendwelche Zusätze auf den Stimmzettel zu machen, denn dann ist er ungültig. Bei der Stichwahl treten Amtsinhaberin Kerstin Weiß (SPD) und Tino Schomann (CDU) gegeneinander an. | 08.05.2021 09:17