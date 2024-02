Stand: 01.02.2024 14:22 Uhr Nordwestmecklenburg: Telefonbetrüger mit neuer Masche

Gestern Nachmittag wurde ein 73-jähriger Mann aus Nordwestmecklenburg beinahe Opfer einer hier bislang unbekannten Betrugsmasche. Gegen 16 Uhr meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch bei dem 73-Jährigen und gab an, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um Betrüger zu ergreifen. Um hierbei behilflich zu sein, sollte der 73-Jährige eine Scheinüberweisung tätigen. Durch einen vorgetäuschten Notruf durch den Betrüger, fuhr ein Streifenwagen vor dem Haus des Geschädigten und sollte die Glaubhaftigkeit unterstreichen. Die Frau des 73-Jährigen sprach die Beamten an und so flog der betrügerische Anruf auf. Ein finanzieller Schaden konnte so verhindert werden.

