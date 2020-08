Stand: 17.08.2020 15:11 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nordwestmecklenburg: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Auf der Landesstraße 12 zwischen den Ortschaften Redentin und Groß Strömkendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist in der vergangenen Nacht ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam der 40-jährige Biker offenbar in einer Kurve von der Straße ab, fuhr in einen Graben und prallte mit einer Eisenstange zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte die Rettungskräfte alarmiert. | 17.08.2020 15:11