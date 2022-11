Nordwestmecklenburg: Mehr Hallen-Trainingszeiten für Sportvereine vereinbart Stand: 21.11.2022 19:47 Uhr Für die Sportvereine in Nordwestmecklenburg soll es wieder mehr Hallen-Trainingszeiten geben. Das ist das erste Ergebnis einer Beratung zwischen Landrat, Sportvereinen und dem Kreissportbund.

Hintergrund: Vereine können die Sporthalle des Berufsschulzentrums in Wismar nicht mehr nutzen, weil der Kreis dort Flüchtlinge unterbringt. In einem offenen Brief an Landrat Tino Schomann (CDU) hatten sich fünf Vereine Ende vergangener Woche über eine weitere Schließung einer Turnhalle in Wismar beschwert. Der Schul- und der Vereinssport seien gefährdet, so die Kritik.

Gemeinde Gägelow bietet Räumlichkeiten an

Daraufhin hat nun die Gemeinde Gägelow kurzfristig angeboten, ihre Halle und das Gemeindehaus für sportliche Aktivitäten den Vereinen auch am Wochenende zur Verfügung zu stellen. Nach einer ersten Überprüfung durch den Kreis gebe es auch weitere Kapazitäten in Schulsporthallen im Raum Wismar, so ein Sprecher.

Kreissportbund will vermitteln

Jetzt soll der Kreissportbund unter den Vereinen vermitteln und die Koordinierung der freien Zeiten übernehmen. Am 1. Dezember soll das Thema auch auf dem Kreistag besprochen werden.

