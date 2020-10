Stand: 21.10.2020 13:11 Uhr Nordwestmecklenburg: Kreis sagt Jahresempfang ab

Wegen der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen hat der Landkreis Nordwestmecklenburg seinen für den Abend geplanten Jahresempfang kurzfristig abgesagt. Ein Empfang mit über 100 Gästen sei in dieser Zeit das falsche Signal, so Landrätin Kerstin Weiss (SPD). In der für den Jahresempfang angemieteten Markthalle von Wismar sollen nun im kleinsten Kreis lediglich die Ehrennadeln und Kulturpreise an die Preisträger überreicht werden. Am Dienstag waren 72 neue Infektionsfälle und damit so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie im Land registriert worden. In Nordwestmecklenburg kamen neun Fälle hinzu. | 21.10.2020 13:11