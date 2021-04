Nordwestmecklenburg: Kandidaten-Check für die Landratswahl Stand: 23.04.2021 14:20 Uhr Die Bürger des Landkreises Nordwestmecklenburg wählen am Sonntag einen neuen Landrat. Vier Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl. Ein Überblick.

Am Sonntag wird über einen neuen Landrat im Landkreis Nordwestmecklenburg abgestimmt. Vier Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl: die amtierende Landrätin Kerstin Weiss von der SPD, Jörg Bendiks von der Partei Die Linke, Tino Schomann von der CDU und Timon Wilke von der Piratenpartei.

Alle Landratskandidaten im Kurzporträt

Kerstin Weiss (SPD) Seit 2014 ist Kerstin Weiss (SPD) Landrätin des Kreises Nordwestmecklenburg. Sie sagt, sie möchte die angestoßenen Projekte in einer zweiten Amtszeit weiterführen. Ihre Themen sind das schnelle Internet und gute Bedingungen für Wirtschaftsansiedlungen. Neben einem besseren öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) tritt sie auch dafür ein, dass es genug Kitaplätze im Kreis gibt. Die 55-Jährige wurde in Boltenhagen geboren. Alles, was im Kreis passiert, hänge miteinander zusammen, sagt sie. Wirtschaft, ÖPNV und Kita-Angebote – alles habe miteinander zu tun, sagt sie. Deshalb sei ihr Motto im Wahlkampf: "Den ganzen Kreis im Blick". Wer sie wähle, der wisse, was er bekommt, so die amtierende Landrätin weiter.

Weiss beschreibt sich als ehrlich, direkt und zielstrebig. Ihr Terminkalender als Landrätin sei immer gut gefüllt. Zeit nimmt sie sich trotzdem für Familie und Garten. Außerdem geht die Landrätin gerne in die Sauna. Und auch mit dem Camper reisen würde sie gerne wieder, wenn es nach Corona wieder geht. Weiss hat zwei Kinder.

Jörg Bendiks (Die Linke) Er verstehe sich als Politiker, der den Menschen zuhören möchte, sagt Jörg Bendiks. Dabei verfolge er nicht das eine große Thema. Gute Löhne, besserer öffentlicher Nahverkehr und dabei auch die Umwelt des Kreises Nordwestmecklenburg im Blick behalten, das sind die Themen des 29- jährigen Grundschullehrers aus Wismar. Er wolle vor allem frischen Schwung in die Kreisverwaltung bringen und den Landkreis lebens- und liebenswerter machen.

In seiner Freizeit ist Bendiks der familiäre Typ. Er verbringt viel Zeit mit seiner Freundin, isst gerne Sushi - auch mit Freunden, wenn es die Corona-Lage zulässt. Er verbringt viel Zeit in der Natur und geht spazieren. An den Strand an der Wohlenberger Wiek habe er besonders schöne Kindheits- und Jugenderinnerungen. Ein Ort, an dem er heute noch gerne Kraft tankt. Aber auch die heimische Couch ist für den Lehrer aus Wismar ein wichtiger Platz, um sich zu erholen. Der Linken-Politiker bezeichnet sich selbst als Freund von Harmonie, geht Streitigkeiten aus dem Weg und wirkt gerne deeskalierend.

Timon Wilke (Piratenpartei) Er ist ein Pirat, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen mobiler zu machen. Sowohl digital als auch analog. Timon Wilke will als Landrat erreichen, dass auch kleinere Gemeinden besser mit Bussen erreichbar sind - und zwar nicht nur mit den Schulbussen, wenn Kinder wieder regelmäßig in die Schule fahren dürfen. Auch an gut ausgebauten Radwegen mangele es im Kreis Nordwestmecklenburg, findet der Wismarer. Genauso wie am schnellen Internet. Das auch in die kleinen Gemeinden zu bringen, liege ihm am Herzen.

Zurzeit ist Wilke viel zu Hause, vom Lockdown betroffen. Normalerweise arbeitet er im Service des Cafés "Alte Löwenapotheke" in Wismar. Und da komme er am Springbrunnen davor immer wieder mit Menschen ins Gespräch. Allein sein mag er nicht. Er sagt, er könne besser denken und Ideen verwirklichen, wenn er Menschen um sich herum habe. Manchmal reiche es auch, wenn er weiß, dass sich der Hund im Nebenraum befindet. Wilke verbringt gerne Zeit in der Natur. Er hat einen eigenen Camper und fährt in seiner Freizeit mit Freundin und Hund gerne immer wieder an Orte in der Natur, die er noch nicht kennt. Echte Freundschaft bedeutet dem 26-Jährigen viel. Dazu zähle auch, sich gegenseitig zu helfen, ob einem Freund bei der Gartenarbeit oder beim Umzug.

Tino Schomann (CDU) Politische Erfahrung hat der 33-Jährige bereits gesammelt. 2014 wurde er damals mit 26 Jahren der jüngste Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2019 ist er Mitglied des Kreistags von Nordwestmecklenburg. Tino Schomann (CDU) ist selbstständiger Landwirt. Neben der Produktion von Freilandeiern verdient er sein Geld auch mit dem Weihnachtsbaumverkauf.

Politisch will der zweifache Vater die Zusammenarbeit der kommunalen Ebenen verbessern. Seine politische Erfahrung will er als Landrat noch besser in den Kreis einbringen. Seiner Meinung nach muss die Struktur der Kreisverwaltung verbessert werden, um für den Bürger leistungsfähiger zu sein. Außerdem sei das Arbeitsklima in der Verwaltung nicht so gut, wie es sein könnte. Er möchte, dass sich die Kreisverwaltung künftig als Team versteht. Für die Menschen im Kreis sei das wichtigste Thema der ÖPNV, den will der Landwirt für alle kostenfrei machen. Außerdem möchte er Kreisbürgerversammlungen einführen, das sei wichtig für die Transparenz.

Am liebsten verbringt Schomann seine Freizeit mit seiner Familie, ist dann gerne am Wasser, egal ob Ostsee oder Schweriner See. Während der Corona-Pandemie fehle ihm vor allem das Reisen. Dafür habe er jetzt aber mehr Zeit, um auf seinem Familienbauernhof in Robertsdorf zu sein. Dort verbringt er gerne seine Zeit mit seiner Frau, den Kindern und seinen Eltern.

Briefwahl: Sonderregelung bei Corona-Quarantäne

Bürger aus Nordwestmecklenburg, die die Briefwahl nutzen möchten, müssen den Wahlbrief mit unterschriebenen Wahlschein und verschlossenem Stimmzettelumschlag bis Sonntag spätestens 18 Uhr bei der Gemeindewahlbehörde eingereicht haben. Wer plötzlich krank wird oder in Quarantäne muss, kann den Wahlschein für die Briefwahl sogar noch bis Sonntag 15 Uhr beantragen. Da die Wahlunterlagen dann nicht mehr per Post verschickt werden können, dürfen sie von einem Vertreter mit Vollmacht abgeholt werden.

