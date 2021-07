Stand: 04.07.2021 11:29 Uhr Nordwestmecklenburg: Impfen ohne Anmeldung bis 30. Juli im Impf-Mobil

Der Landkreis Nordwestmecklenburg bietet bis zum 30. Juli zusätzliche Impfungen gegen das Corona-Virus in mobilen Impfzentren an. Dabei wird der Kreis von der Bundeswehr unterstützt. Von 13 bis 18 Uhr macht das Impf-Mobil am Montag in Schönberg an der Palmberghalle halt. Einen Tag später wird in Neuburg geimpft. Die Impfungen erfolgen ohne vorherige Anmeldung. Zunächst gibt es Erst-Impfungen, vier Wochen später Zweitimpfungen an den gleichen Orten in den Gemeinden. | 04.07.2021 11:29