Nordwestmecklenburg: Antrag auf Azubi-Ticket

Im Landkreis Nordwestmecklenburg könnten in einigen Monaten Schüler und Auszubildende kostenlos mit Bussen fahren. Im Kreistag hat die Fraktion Die Linke einen Antrag gestellt, mit dem die Verwaltung aufgefordert wird, so ein Ticket vorzubereiten, beziehungsweise erst einmal zu prüfen, was das kosten würde. Die Linke begründet ihren Antrag damit, dass ein Azubi-Ticket des Landes bisher nicht in Sicht sei und daher der Kreis die jungen Leute in Nordwestmecklenburg unterstützen sollte. Am Mittwochabend soll über den Antrag entschieden werden. | 26.08.2020 07:33