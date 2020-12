Stand: 06.12.2020 17:15 Uhr Nordosten: 12.000 Euro nach Alkohol-Fahrten

Im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern haben betrunkene Autofahrer einen Schaden von mindestens 12.000 Euro verursacht. Am Sonntagmorgen fuhr ein Autofahrer in Trollenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) mit seinem Wagen gegen einen Findling und flüchtete vom Unfallort. Als die Polizei ihn nach Zeugenhinweisen zu Hause antraf, stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille fest. Wenige Stunden zuvor war in Heringsdorf ein 34-Jähriger gegen einen Zaun gefahren. Den Schaden hier schätzt die Polizei auf 9.000 Euro. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab 1,49 Promille. | 06.12.2020 17:15