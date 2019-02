Stand: 28.02.2019 05:00 Uhr

Nordkirche wählt Bischof für Mecklenburg-Vorpommern

In Warnemünde treffen sich von heute an mehr als 150 Kirchenvertreter aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zur Synode der Evangelischen Nordkirche. Im Mittelpunkt des dreitätigen Treffens steht die Wahl eines neuen Bischofs für den Sprengel Mecklenburg und Pommern. Zur Wahl stehen der Ökumene-Pastor Tilman Jeremias aus Mecklenburg-Vorpommern und Christian Behr, Superintendent der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsens. Die Entscheidung treffen die Vertreter der Nordkirche am Freitag im Greifswalder Dom.

Christian Behr seit 2012 Dresdner Superintendent

Christian Behr ist gebürtiger Thüringer und übernahm nach dem Theologie-Studium seine erste Pfarrstelle 1989 in Kayna bei Zeitz (Sachsen-Anhalt), wo er auch als Kreisdiakoniepfarrer tätig war. 1994 wechselte Behr ins sächsische Grimma. Seit 2012 ist er Pfarrer an der Kreuzkirche Dresden und Superintendent.

Tilman Jeremias war viele Jahr Pastor in Rostock

Tilman Jeremias wurde in Mainz geboren und wuchs bei München auf. Er studierte Theologie in München, Tübingen, Jerusalem und Leipzig. 1995 übernahm er die Pfarrstelle in Schwaan (bei Rostock). 2001 bis 2002 gehörte er zu den Sprechern des "Worts zum Sonntag" im Ersten. 2003 wechselte Jeremias in die Innenstadtgemeinde Rostock. Seit 2016 ist er Pastor für Mission und Ökumene.

Aufgaben: Leiten und Repräsentieren

Zentrale Aufgabe des Bischofs ist laut Nordkirche die geistliche Leitung des Sprengels, zu dem die Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern gehören. Er besucht und berät die Kirchenkreise, leitet den Konvent der Pröpstinnen und Pröpste, feiert besondere Gottesdienste und setzt neue Pastorinnen und Pastoren ein. Zudem repräsentiert er die Nordkirche gegenüber Politik und Gesellschaft im Land Mecklenburg-Vorpommern. Als Mitglied der Kirchenleitung und des Bischofsrats wirkt der Bischof an gesamtkirchlichen Fragen und Entscheidungen mit.

Bisher zwei Bischöfe im Sprengel Mecklenburg und Pommern

Das Bischofsamt für den Sprengel Mecklenburg und Pommern war bislang von zwei Bischöfen besetzt. Dabei war Andreas von Maltzahn von Schwerin aus tätig, Hans-Jürgen Abromeit von Greifswald aus. Die Reduzierung der Bischofssitze war bei Gründung der Nordkirche 2012 festgelegt worden. Bischof von Maltzahn wird im Mai 2019 aus dem Amt ausscheiden und wird Studienleiter im Pastoralkolleg Ratzeburg. Abromeit scheidet im September 2019 mit 65 Jahren aus dem Amt und tritt einige Monate später in den Ruhestand. Die evangelische Nordkirche hat rund zwei Millionen Gemeindeglieder und umfasst die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg.

