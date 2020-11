Stand: 30.11.2020 11:52 Uhr Nordkirche: Projekt für Farsi sprechende Christen in MV

Die evangelische Nordkirche will sich verstärkt für Farsi sprechende Christen aus dem Iran und Afghanistan engagieren, die in Mecklenburg-Vorpommern leben. Dafür wurde eine befristete Projektstelle im Zentrum Kirchlicher Dienste (Rostock) eingerichtet, wie der mecklenburgische Kirchenkreis mitteilte. Zu den Aufgaben der Stelleninhaberin gehört beispielsweise, örtliche Pastoren bei Taufkursen zu unterstützen und die neuen Christen für die Arbeitsweise der hiesigen Kirchengemeinden zu sensibilisieren. Wie es hieß, gehören inzwischen etwa 400 Farsi sprechende Christen zu etwa 15 evangelischen Kirchengemeinden in MV. | 30.11.2020 11:51