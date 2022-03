Stand: 29.03.2022 14:06 Uhr Nordex Group steigert Umsatz und macht Verlust

Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex Group verbucht für 2021 ein Umsatz-Plus von 17 Prozent. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Der Wachstumskurs sei erfolgreich fortgeführt worden, so das Unternehmen. Der Auftragsbestand stieg um 16 Prozent auf rund neun Milliarden Euro. Der Umsatz stieg demnach auf 5,4 Milliarden Euro. Dagegen steht jedoch unterm Strich ein Verlust in Höhe von rund 230 Millionen. Als Gründe werden gestiegene Kosten für Rohstoffe und Transportdiensleistungen genannt. Nordes hatte kürzlich die Schließung der Rotorblattfertigung in Rostock für Juni verkündet. | 29.03.2022 14:05

