Stand: 14.12.2020 04:39 Uhr Norddeutsche Metallindustrie beginnt Tarifrunde

Die IG Metall und der Arbeitgeberverband Nordmetall starten heute in Hamburg in die Tarifverhandlungen für die rund 140.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Es ist zugleich der bundesweite Auftakt in dieser Corona-bedingt bislang einmaligen Tarifrunde. Die Gewerkschaft verlangt für die Metaller in Nordwest-Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wie auch bundesweit unter anderem ein Volumen von vier Prozent mehr Geld bei einer Tariflaufzeit von zwölf Monaten. | 14.12.2020 04:39