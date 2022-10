Nord Stream lässt Gas aus unbeschädigtem Pipeline-Strang ab Stand: 06.10.2022 13:44 Uhr Der Betreiber der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 lässt einen Teil des Gases ab, das noch in der intakten Röhre enthalten ist. Nach Angaben von französischen Forschern ist durch die insgesamt vier Lecks an beiden Pipelines weniger klimaschädliches Methan in die Atmosphäre gelangt als zunächst befürchtet.

Nach Angaben von Nord Stream 2 ist das Absenken des Drucks in dem unbeschädigten Strang der Pipeline Nord Stream 2 eine Vorsichtsmaßnahme. Seit der mutmaßlichen Sabotage an insgesamt drei Röhren von Nord Stream 1 und 2 sei der für den Betrieb notwendige Druck in der intakten Leitung von 105 Bar beibehalten worden, heißt es. Bereits am Dienstag habe das Unternehmen dann damit begonnen, das Gas aus der unbeschädigten Röhre abzulassen.

"Das ist ja keine Cola-Dose"

Dieser Vorgang werde ungefähr acht Tage dauern, hieß es weiter. Wie hoch der Druck künftig sein soll, teilte Nord Stream nicht mit. Die Sicherheit der Gasleitung werde durch den verminderten Druck demnach nicht gefährdet: "Das ist ja keine Cola-Dose", so der Sprecher. Das zurückgepumpte Gas soll nun in das Erdgasnetz im Großraum von St. Petersburg eingespeist werden.

Forscher: Weniger Methan ausgetreten als befürchtet

Die durch die Lecks ausgetretene Menge des klimaschädlichen Gases Methan ist nach Angaben französischer Forscher geringer als ursprünglich vermutet. Die Wissenschaftler der französischen Kommission für Atomenergie und alternative Energien (CEA) gehen gestützt auf Daten europäischer Überwachungsstationen von 70.000 Tonnen freigesetztem Methan aus, andere Schätzungen wären mit bis zu 300.000 Tonnen auf ein Vielfaches dieser Menge gekommen. Wissenschaftler hatten sich besorgt über die Klima- und Umweltauswirkungen durch die Lecks geäußert.

Gausaustritt mittlerweile nahezu versiegt

In der vergangenen Woche waren insgesamt vier Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden, die von Russland durch die Ostsee nach Deutschland führen. Alle Lecks befinden sich nahe der dänischen Insel Bornholm, zwei davon in der Wirtschaftszone Dänemarks und die beiden anderen in der Wirtschaftszone Schwedens. Die Leitungen sind zwar nicht in Betrieb, waren aber aus technischen Gründen mit Gas gefüllt. Mittlerweile ist der Gasaustritt weitgehend versiegt.

Russland bietet Gaslieferung durch Nord Stream 2 an

Einem dänisch-schwedischen Bericht für den UN-Sicherheitsrat zufolge waren die Lecks von Unterwasser-Explosionen mit einer Sprengkraft wie "hunderte Kilo" Sprengstoff verursacht worden. Sowohl der Westen als auch Russland erhoben die Anschuldigung, es handle sich um Sabotage. Der russische Präsident Wladimir Putin warf dem Westen vor, hinter den Explosionen zu stecken. Unterdessen betonte der russische Vizeregierungschef Alexander Nowak, Moskau könne "in kürzester Zeit" durch den unbeschädigten Teil von Nord Stream 2 Gas liefern. Dazu müssten die Europäer "die notwendigen rechtlichen Entscheidungen über die Zertifizierung und die Aufhebung der Beschränkungen" für diese Pipeline treffen, sagte Nowak am Mittwoch im Staatsfernsehen. Die Bundesnetzagentur hatte bereits erklärt, dass dies nicht zur Debatte stehe.

Unbefugte Drohnenflüge über Gasfeldern und Bohrtürmen in der Ostsee

Unmittelbar nach der mutmaßlichen Sabotage an den Ostseepipelines waren laut dänischen und norwegischen Behörden mehrfach unbefugte Drohnenflüge in der Nähe von Erdgasfeldern und Bohrtürmen in der Nordsee gemeldet worden - teils rund 200 Kilometer vom Festland entfernt. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Drohnenflügen und den mutmaßlichen Sabotage-Akten gegen die Nord-Stream-Pipelines ist allerdings noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Drohnenflüge könnten möglicherweise Spionageaktivitäten dienen als auch Sabotage-Akten, hieß es. Norwegens Regierung hatte angekündigt, den Schutz der Öl- und Gasinfrastruktur auf dem norwegischen Festlandsockel zu verstärken.

