Nord Stream: Russisches Verlegeschiff nimmt Arbeit vor Bornholm auf Stand: 25.01.2021 12:00 Uhr Es kommt wieder Bewegung in den Weiterbau der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2. Das russische Verlegeschiff "Fortuna" ist im Baufeld südlich von Bornholm angekommen.

An der Ostseepipline Nord Stream 2 haben die Arbeiten zur Fertigstellung der Leitung begonnen. Das russische Verlegeschiff "Fortuna" hat nach Angaben des Unternehmens in dänischen Gewässern in der Ostsee vor Bornholm die nötigen Arbeiten aufgenommen.

Sanktionen gegen das Schiff

Derzeit finden in der Ostsee sogenannte bauvorbereitende Maßnahmen statt, so ein Nord Stream 2 Sprecher. Dazu würden auf der "Fortuna" Tests durchgeführt, heißt es. Wann genau die eigentlichen Verlegearbeiten weitergehen, ließ der Sprecher offen. Vor gut einer Woche hatte die mittlerweile ausgeschiedene US-Regierung Sanktionen gegen das Schiff verhängt. Wann das letzte Teilstück in deutschen Gewässern fertiggestellt werden kann, ist ebenfalls unklar.

Internationale Kritik am Projekt

Gegen eine Baugenehmigung vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sind Widersprüche eingelegt worden, die einen unmittelbaren Baustopp auf deutschem Gebiet zur Folge hatten. Auch international wächst die Kritik am Pipelineprojekt. Zuletzt wegen der Vergiftung und Verhaftung des russischen Oppositionspolitikers und Kreml-Kritikers Alexej Nawalny.

