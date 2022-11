Stand: 10.11.2022 18:21 Uhr Nord-Stream-Gas-Lecks: Grünes Licht für weitere Untersuchungen

Die Nord Stream AG darf die Schäden an der Gasleitung nun auch in dänischen Gewässern untersuchen. Dies bestätigte die Direktorin der dänischen Geodatenagentur. Zuvor hatte die Nord Stream AG mit einem gecharterten russischen Schiff die Schäden in den schwedischen Gewässern inspiziert, wo die Gasleitung auf einer Strecke von 250 Metern zerstört ist. Russland macht unter anderem Großbritannien für die Anschläge verantwortlich. Die skandinavischen Behörden hingegen haben ihre Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.

