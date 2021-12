Nord Stream 2: Zweite Röhre wird mit Gas befüllt Stand: 17.12.2021 17:26 Uhr Die Befüllung auch des zweiten Strangs der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 mit Gas hat am Freitag begonnen. Laut Bundesnetzagentur gibt es eine Entscheidung über eine Erlaubnis nicht im ersten Halbjahr 2022.

Die Befüllung des ersten Strangs war laut Betreiber im Oktober abgeschlossen worden. Nun sei mit dem Druckaufbau im zweiten Strang begonnen worden, teilte die Nord Stream 2 AG am Freitag mit. Die erstmalige Befüllung mit Gas ist Voraussetzung für den Betrieb der Leitung. Wann dieser aufgenommen wird, ist allerdings noch unklar.

Netzagentur: Entscheidung nicht mehr im ersten Halbjahr 2022

Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, hatte am Donnerstag gesagt, dass es ausstehende Entscheidungen über eine Erlaubnis für den Gastransport nicht im ersten Halbjahr des kommenden Jahres geben werde. Die Bundesnetzagentur hatte das Zertifizierungsverfahren im November vorerst ausgesetzt. Die Zertifizierung komme nur dann in Frage, wenn die Betreiberfirma in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert sei, hieß es. Dem will die Nord Stream 2 AG mit Sitz im schweizerischen Zug mit Gründung einer deutschen Tochterfirma entsprechen.

