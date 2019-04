Stand: 23.04.2019 17:01 Uhr

Nord Stream 2: Weber will Bau blockieren

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber will im Fall seiner Wahl zum Kommissionspräsidenten den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 stoppen. Der CSU-Politiker stellt sich damit offen gegen die Haltung der Bundesregierung, die das privatwirtschaftliche Projekt unterstützt.

Weber würde versuchen, Nord Stream 2 zu blockieren

Weber tritt am 26. Mai als Spitzenkandidat der konservativen Parteienfamile EVP an und will Jean-Claude Juncker ins Amt folgen. Sollte er zum neuen Chef der EU-Kommission gewählt werden, so wolle er alle Vorschriften anwenden, um Nord Stream 2 zu blockieren, sagte der 47-Jährige in einem Interview mit der polnischen Zeitung "Polska Times". Nach Webers Auffassung sei das Projekt nicht im Interesse der EU, weil es die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen erhöhe.

Weber: Viele sehen Pipeline als Bedrohung

Damit stellt sich Weber offensiv gegen die Bundesregierung, die den Bau der Ostseepipeline unterstützt und noch im Februar in letzter Minute verhindern konnte, dass das Milliardenprojekt durch die neue EU-Gasrichtlinie gekippt wird. Weber verteidigt seine Position und sagt, er sei kein deutscher Kandidat, sondern der konservative Kandidat von 28 Mitgliedsstaaten. Viele von denen würden die Ostseepipeline als Bedrohung für den Binnenmarkt sehen. Nord Stream 2 wollte die Ankündigungen auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV nicht kommentieren.

Gas soll Ende 2019 strömen

Nord Stream 2 soll ab Ende 2019 russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren - jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter. Deutschland würde dadurch zum Hauptverteiler für russisches Erdgas in Westeuropa. Mit dem Bau der Leitung wurde bereits begonnen, ein Teil der 1.200 Kilometer langen Rohrleitung ist bereits verlegt.

