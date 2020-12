Nord Stream 2: Verlegeschiff "Fortuna" zurückgekehrt Stand: 28.12.2020 10:22 Uhr Das russische Rohrverlegeschiff "Fortuna" hat das Nord-Stream-2-Baugebiet zwischen Rügen und Bornholm wieder verlassen. Ob es einen weiteren Leitungsabschnitt fertigstellen konnte, ist unklar.

Die "Fortuna" befindet sich seit Sonntagmorgen wieder rund 250 Kilometer weiter westlich vor der Insel Poel. Ob das 170 Meter lange Spezialschiff den 2,6 Kilometer langen Leitungsabschnitt südlich des sogenannten Adlergrundes fertigstellen konnte, ist unklar. Die Leitung soll bei Fertigstellung insgesamt rund 1.200 Kilometer lang sein, 94 Prozent sollen bereits gebaut sein. Das andere russische Verlegeschiff, die "Akademik Tscherski", befindet sich derzeit vor Kaliningrad.

Reise der "Fortuna" begann vor drei Wochen

Anfang Dezember hatte Nord Stream 2 bestätigt, dass die Arbeiten an der Pipeline wieder aufgenommen worden seien. Damit begann vor drei Wochen die Reise der "Fortuna". Das Verlegeschiff ohne eigenen Antrieb war von fünf Schleppern aus dem Wismarer Hafen geschleppt worden. Ein russisches Begleitschiff brachte es dann zum Einsatzgebiet - und jetzt wieder zurück. Demnächst wird die "Fortuna" mutmaßlich wieder in den Hafen von Wismar geschleppt. Die fünf Schlepper sind wieder vor Ort, wie Positionsdaten der Schiffe, die im Internet öffentlich zu sehen sind, zeigen.

Auch Joe Biden lehnt die Pipeline ab

Nach der Fertigstellung sollen künftig jedes Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas durch die Leitungen von Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland gepumpt werden. Die USA drohen weiterhin mit Sanktionen gegen Firmen, die sich am Bau beteiligen. Der designierte US-Präsident Joe Biden lehnt Nord Stream 2 wie sein Vorgänger Donald Trump ab. Vor knapp einem Jahr waren die Bauarbeiten an Nord Stream 2 vor der dänischen Insel Bornholm gestoppt worden, nachdem die USA ein Sanktionsgesetz gegen die Spezialschiffe in Kraft gesetzt hatten, die die Rohre verlegen. Zwei Schweizer Verlegeschiffe wurden daraufhin abgezogen.

Russland will Pipeline allein fertigstellen

Die USA laufen aber seit Jahren Sturm dagegen, weil sie eine zu große Abhängigkeit ihrer europäischen Partner von russischem Gas sehen. Unterstützt werden sie von osteuropäischen Staaten wie Polen und den baltischen Ländern. Kritiker werfen den USA dagegen vor, allein aus wirtschaftlichen Interessen zu handeln: Sie wollten nur ihr Flüssiggas in Europa besser verkaufen können. Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte an, die Arbeiten eigenständig zu Ende zu bringen - unabhängig von ausländischen Partnern.

