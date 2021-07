Nord Stream 2: USA und Deutschland legen Streit um Pipeline bei Stand: 21.07.2021 19:01 Uhr Deutschland und die USA haben ihren jahrelangen Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beigelegt. Damit sind offenbar auch Sanktionen gegen Unternehmen in Norddeutschland vom Tisch.

Der jahrelange Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zwischen Deutschland und den USA ist beigelegt. Wie ein US-Regierungsmitarbeiter am Mittwoch in Washington sagte, besteht die Vereinbarung unter anderem darin, dass parallel zu Nord Stream 2 die Beförderung von russischem Gas durch die Ukraine um zehn Jahre verlängert werden soll. Nord Stream 2 hat Befürchtungen ausgelöst, dass das Projekt wirtschaftlichen Schaden für die Ukraine und andere traditionelle Gas-Transitländer auslösen könnte.

USA drohten mit Sanktionen

Die USA hatten wiederholt Unternehmen, die sich am Bau der Pipeline beteiligen, mit Sanktionen gedroht. So sollte die Fertigstellung der Erdgasleitung behindert werden. Davon wären auch Firmen in Norddeutschland betroffen gewesen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte jüngst angekündigt, dass der Bau von Nord Stream 2 noch in diesem Jahr vollendet wird.

