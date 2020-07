Stand: 27.05.2020 18:50 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nord Stream 2: US-Sanktionen gegen deutsche Behörden?

Der Deutsche Bundestag beschäftigt sich am Vormittag in einer Anhörung mit dem Bau der neuen Ostseepipeline. Im Ausschuss für Wirtschaft und Energie geht es dabei um US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 und deren Folgen für die EU. Zu der Anhörung wird auch Ex-Bundeskanzler Schröder erwartet, der bei Nord Stream 2 Präsident des Verwaltungsrats ist. Der Auftritt sorgt im Vorfeld für Kritik: Seine Einladung sei ein Affront, so der Klimapolitiker Lorenz Gösta Beutin von der Partei Die Linke.

US-Gesetzentwurf ermöglicht Sanktionen

Am Bau der neuen Ostseepipeline sind nach Angaben von Nord Stream 2 mehr als 120 Unternehmen aus zwölf europäischen Ländern beteiligt, darunter auch 40 deutsche Firmen. Sie alle könnten nach den Plänen der US-Regierung rückwirkend mit Sanktionen wie Kontensperrungen, Auftragsverlusten und Einreiseverboten in die USA für bestimmte Personen belegt werden.

Grundlage dafür ist ein Gesetzentwurf von demokratischen und republikanischen Senatoren in Washington von Anfang Juni. Demnach kommen für Sanktionen nach Informationen des Bundes-Wirtschaftsministeriums alle Firmen in Frage, die im Zusammenhang mit der geplanten Gasleitung "Dienstleistungen, Versicherungen oder bestimmte Nachrüstungsdienste für Verlegeschiffe anbieten".

Genehmigungsbehörde in MV im Visier

Nach Einschätzung von Experten könnten davon erstmals auch deutsche Behördenmitarbeiter des Bergamtes Stralsund als Genehmigungsbehörde sowie die Stadt Sassnitz als Mitgesellschaft des "Mukran-Port" betroffen sein, in dem gerade ein russisches Verlegeschiff liegt. Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundestags untersucht, welche politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen es für Deutschland und die EU hätte, wenn die neue Ostseepipline nicht fertiggestellt werden würde.

