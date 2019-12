Stand: 17.12.2019 19:31 Uhr

Nord Stream 2: US-Kongress beschließt Sanktionen

Der US-Kongress hat Sanktionen gegen Firmen beschlossen, die am Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligt sind. Die Erdgasleitung beginnt in Russland und endet an der deutschen Ostseeküste in der Nähe von Greifswald. Durch die Leitung soll von 2020 an unter Umgehung von Polen und der Ukraine russisches Erdgas nach Mitteleuropa fließen. Nach dem Repräsentantenhausstimmte am Dienstag auch der Senat mit großer Mehrheit für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt, in dem die Strafmaßnahmen gegen an dem Bauprojekt beteiligte Firmen und Einzelpersonen enthalten sind. US-Präsident Donald Trump hatte bereits vorab angekündigt, das Gesetzespaket sofort zu unterzeichnen, sobald es auf seinem Schreibtisch liegt.

300 Kilometer der Pipeline fehlen noch

Bisher wurden nach Angaben des Nord-Stream-2-Konsortiums mehr als 2.100 Kilometer des Doppelstrangs in der Ostsee verlegt, rund 300 Kilometer Rohre fehlen noch. Der US-Kongress will die Fertigstellung des Projekts verhindern. Die Sanktionen könnten es zumindest verzögern. Die USA argumentieren, dass sich Deutschland mit der Pipeline in Abhängigkeit von Russland begeben würde.

Daten zur Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 - Gesamtinvestitionen: ca. 8 bis 10 Milliarden Euro

- Bauzeit: 2018 bis 2020 (geplant)

- Länge: ca. 1.230 Kilometer (weitgehend parallel zu den bestehenden Leitungen)

- Ausgangspunkt: Wyborg an der russischen Ostseeküste an der Grenze zu Finnland

- Endpunkt: Lubmin bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

- Betreiber: Nord Stream AG

- Kapazität: Durch die zwei Röhren sollen bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr geliefert werden

- Die Pipelines liegen auf dem Meeresboden auf, 200.000 betonummantelte Rohre (jeden 24 Tonnen schwer) werden verlegt

Sanktionen betreffen vor allem Rohrverlegefirmen

Als Strafmaßnahmen vorgesehen sind Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögen in den USA. Die Sanktionen sollen sich vor allem gegen die Spezialfirmen richten, die die Rohre mit Schiffen auf dem Ostseeboden verlegen. Weltweit gibt es nur sehr wenige dieser Spezialschiffe, die auf der Ostsee im Einsatz sind. Für Nord Stream 2 verlegen zwei Firmen die Rohrleitungen, die ihren Sitz in der Schweiz und Italien haben.

Kritik kommt auch aus Europa

US-Präsident Trump ist ein vehementer Kritiker der Pipeline, die das Potenzial für russische Gaslieferungen nach Deutschland deutlich erhöhen soll. Auf Kritik stößt das vom russischen Gazprom-Konzern angeführte Projekt Nord Stream 2 aber auch in Teilen Europas. Befürchtet wird vor allem eine Schwächung alternativer Pipelines und traditioneller Transitländer, etwa der Ukraine. Befürworter der Pipeline argumentieren hingegen, dass sie die Energiesicherheit in Europa erhöht und für günstige Energiepreise sorgt - auch im Vergleich zum teureren Flüssiggas aus den USA.

