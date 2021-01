Nord Stream 2: Schwesig fordert schnelle Beratungen mit USA Stand: 14.01.2021 08:24 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig verteidigt ihr Vorgehen zum Weiterbau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 - und fordert schnelle Beratungen mit der neuen Regierung der USA.

Im Streit um den Bau der Ostsee-Gaspipeline hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Bundesregierung zu schnellen Beratungen mit der neuen US-Regierung aufgefordert. Sie sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", gleich in ihren ersten Gesprächen müsse die Bundesregierung darauf pochen, dass die USA ihre Nord-Stream-Sanktionen gegen Unternehmen zurücknehmen. Schwesig sagte weiter, unabhängig davon, ob man die Pipeline richtig finde oder nicht befreundete Länder könnten und dürften so nicht miteinander umgehen. Auch zur Gründung einer umstrittenen landeseigenen Umweltstiftung äußerte sich die Ministerpräsidentin.

Weitere Informationen Nord Stream 2: Polen kritisiert Pipeline-Stiftung Polens Botschafter in Deutschland wirft Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung einseitiges Handeln vor. mehr

Stiftung nicht mit Bundesregierung abgestimmt

Die Stiftung soll Projekte im Umweltschutz fördern und den Weiterbau der Pipeline unterstützen. Damit sollen angedrohte US-Sanktionen gegen beteiligte Firmen umgangen werden, die am Bau der Leitung beteiligt sind. Die Gründung der Stiftung sei nicht mit der Bundesregierung abgestimmt, so Schwesig, die das Vorgehen dennoch verteidigte. Sie bekomme sehr viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung, wenn es darum ginge, sich für die Fertigstellung der Pipeline und gegen Sanktionen auszusprechen. Kritik an der Stiftung kam unter anderem vom polnischen Botschafter in Deutschland, aber auch von Klimaaktivisten und von der Deutschen Umwelthilfe.

Dänische Firma zieht sich zurück

Aus Furcht vor US-Sanktionen zieht sich nun auch die dänische Rambøll-Grupppe vom Nord-Stream-2-Projekt zurück. Das berichtet die dänischen Tageszeitung "Politiken". Rambøll war bisher für die Umweltverträglichkeitsprüfung, die Linienführung und die Munitionsbeseitigung zuständig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.01.2021 | 07:30 Uhr