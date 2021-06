Nord Stream 2: Erster Strang der Ostseepipeline fertig Stand: 04.06.2021 16:00 Uhr Nord Stream 2 hat die Verlegearbeiten am ersten von zwei Strängen der umstrittenen Ostseepipeline abgeschlossen. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher von Nord Stream 2 auf Anfrage von NDR 1 Radio MV.

von Robert Schubert

In den kommenden Tagen muss das Verlegeschiff "Fortuna" noch letzte Schweißnähte setzen, damit die Leitung komplett durchgängig ist. Zumindest die reinen Rohrverlegearbeiten an diesem Leitungsstrang sind aber nach Unternehmensangaben abgeschlossen. Es gibt jedoch Kritiker, die diesen Lückenschluss bezweifeln. Restlos nachprüfen lassen sich die Angaben nicht, weil um die Verlegeschiffe eine Sicherheitszone von 1,5 Seemeilen festgekegt worden ist. Das Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat entsprechende Positionsdaten des Verlegeschiffs "Fortuna" bestätigt und hält die Vollendung des ersten Strangs technisch für möglich.

Weitere Informationen Pipeline und Propaganda? Ein Faktencheck Ein russischer Fernsehsender sendet bedrohliche Bilder von der Baustelle der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2. Aber die sind offenbar nicht so aktuell wie behauptet. mehr

Putin: Gazprom ist bereit, Leitungen zu füllen

Auch Russlands Präsident Wladimir Putin sprach am Freitagnachmittag von der Fertigstellung des ersten Strangs. Die Rohre seien verlegt, sagte Putin beim St. Petersburger internationalen Wirtschaftsforum. Auf russischer Seite sei die Pipeline startklar. Der russische Gaskonzern Gazprom sei bereit, die Leitung zu befüllen, so Putin weiter. Die russischen Behörden erklärten, dass in der kommenden Woche der Testbetrieb am russischen Teil der Leitung beginnen würde.

Druckprüfung vom Bergamt genehmigt

Als Nächstest steht für Nord Stream 2 in naher Zukunft die Druckprüfung des rund 1.200 Kilometer langen Strangs an, die Genehmigung dafür hat das Bergamt Stralsund bereits erteilt. Die USA und auch Umweltschützer versuchen derzeit, mit Sanktionen und Klagen die Fertigstellung des Projekts zu verhinden. Vor Bornholm arbeitet derweil das zweite Verlegeschiff "Akademik Tscherskiy" mit Hochdruck an der Fertigstellung des zweiten Leitungsstrangs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Mittagsschau kompakt | 04.06.2021 | 14:30 Uhr