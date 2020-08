Stand: 15.08.2020 09:20 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nord Stream 2: CDU-Lokalpolitiker laden Trump ein

CDU-Lokalpolitiker aus Sassnitz haben US-Präsident Donald Trump auf die Insel Rügen eingeladen, um ihn von der Erdgasleitung Nord Stream 2 zu überzeugen. Das bestätigte der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands NDR 1 Radio MV. Die Lokalpolitiker reagieren auf den Drohbrief dreier US-Senatoren, die die wirtschaftliche Vernichtung des Sassnitzer Hafens angekündigt hatten, sofern das Projekt Nord Stream 2 weiterhin unterstützt werde.

Einladung zu Besichtigung und Gesprächen

Sie wollen Trump und den drei Senatoren den Hafen zeigen und über Energiepolitik sprechen: "Gern möchten wir, dass Sie sich auf Rügen und im Fährhafen Sassnitz einen Eindruck von den Gegebenheiten sowie unserer Insel verschaffen", schreiben die CDU-Leute. Mit der Einladung wollen sie sich stark machen für die Pipeline und auch der Stadt Sassnitz den Rücken stärken, so der Sassnitzer CDU-Vorsitzende Ingo Trusheim.

Downloads 557 KB Brief der CDU Sassnitz an US-Präsident Trump Mit ihrem Schreiben laden CDU-Lokalpolitiker aus Sassnitz US-Präsident Trump auf die Insel Rügen ein, um ihn für die Erdgasleitung Nord Stream 2 zu gewinnen. Download (557 KB)

Lokalpolitiker rechnen nicht mit Trump-Besuch

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde über die Einladung informiert. Die Sassnitzer Politiker rechnen selbst nicht damit, dass eine Delegation aus den USA anreisen wird. Ihnen sei es aber wichtig, die angedrohten Sanktionen seitens der USA nicht unkommentiert stehen zu lassen. Man wolle, "dass am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2, die in rechtsstaatlichen Verfahren in allen europäischen beteiligten Ländern genehmigt ist, ausdrücklich festgehalten wird."

