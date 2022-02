Niex: Schullandheim wird Waldkindergarten Stand: 28.02.2022 10:59 Uhr Seit mehr als fünf Jahren wird das ehemalige Schullandheim in Niex bei Rostock nicht mehr genutzt. Jetzt hat die Gemeinde Dummerstorf das sechs Hektar große Areal gekauft und will dort unter anderem einen Waldkindergarten errichten.

von Katja Bülow

Nach der Alltagsroutine eines langjährigen Hausbesitzers, der den Eingang zu seinem Anwesen aufschließt, sieht es noch nicht aus. Dummerstorfs Bürgermeister Axel Wiechmann und Jörg Kretschmer, Geschäftsführer der kommunalen Wohnungsgesellschaft, stehen noch etwas unschlüssig vor dem Metalltor des einstigen Schullandheims in Niex. Zum Jahreswechsel hat die Gemeinde das sechs Hektar große Areal von der Stadt Rostock gekauft. Bei dem dicken Schlüsselbund, dass die beiden Männer gerade erst bekommen haben, müssen sie an jeder Tür einzeln prüfen, welcher Schlüssel passt.

Handgranaten-Weitwurf im Wald

Als "Lager für Arbeit und Erholung" ist das Heim in den 1960er Jahren errichtet worden. Viele haben noch Kindheitserinnerungen an Ferien und Arbeitseinsätze, an Naturerlebnisse, aber auch an den Unterricht in Zivil-Verteidigung - inklusive Gasmasken-Training und Handgranaten-Weitwurf. Axel Wiechmann blickt über das weite Gelände am Rande des Naturschutzgebietes Untere Warnow und er zeigt rüber zu einem Hügel im Wald. "Da hinten sieht man noch Überreste von dem alten Schießstand, wo die GST ihre vormilitärische Ausbildung gemacht hat." GST, das war zu DDR-Zeiten die Gesellschaft für Sport und Technik, die auf diese Weise zur Wehrbereitschaft der Bevölkerung beitragen wollte.

Leerstand seit 2016: Bauten im Dornräschenschlaf

Nach der Wende wurde Niex von 1993 bis 1997 zum Schullandheim, danach übernahmen Vereine vorübergehend das Regime. Seit 2016 stehen die Bauten leer. Wiechmann rüttelt am Tor zur alten Scheune, in der noch vor ein paar Jahren ein Kletterverein trainiert hat und in der es sogar eine Bühne geben soll. Zugenagelt. Er schmunzelt und räumt ein: Wir müssen hier wohl wie bei Dornröschen erstmal ein paar Dornen beiseite packen."

Viel Platz für neue Ideen

Hinter dem Gestrüpp sieht er aber allerhand Potential. Eine Art Waldkindergarten möchte die Gemeinde auf ihrem neuen Grundstück errichten, mit reichlich Spielmöglichkeiten auf dem Waldgrundstück mit angrenzendem Bach. Dazu soll es eine Hausmeisterwohnung geben, damit die abgelegene Anlage an Wochenenden nicht Opfer von Vandalismus wird. Freiwillige Feuerwehr und Schulen hätten hier Platz für Freizeiten. Und Jörg Kretschmer spinnt den Faden weiter: "Es wäre auch denkbar, im Sommer eine Art Straußenwirtschaft zu betreiben, ein kleines gastronomisches Angebot für die Sommermonate. Da gibt es ja hier in der Gegend sonst kaum etwas."

Bockwursttopf steht noch auf dem Herd

Doch all das sind bisher Gedankenspiele, so betont Kretschmer, während er die Tür zum Haupthaus aufschließt. "Natternkopf", "Wiesenklee" oder "Vogelwicke" heißen die einstigen Kinderzimmer. In den Doppelstockbetten liegen Matrazen, Decken und Kissen bereit. Unten in der Küche steht noch ein Bockwursttopf auf dem Herd. Alles sieht so aus, als könnte morgen wieder Leben einziehen. Kretschmer aber weiß es besser. "Das Gelände steht zur Zeit noch als Schullandheim im Flächennutzungsplan. Eine Nutzungsänderung zu beantragen, das ist wie ein komplett neuer Bebauungsplan." Dafür braucht man Zeit und später wird auch ein wenig Geld vonnöten sein.

Das Niexer Dornröschen soll wieder erwachen

Während das Haupthaus relativ frisch saniert und gut erhalten ist, wäre an den Nebengebäuden allerhand zu tun. Die Wasser-Versorgung müsste erneuert werden. Und auch der Weg zu der alten Herberge ist bisher nur ein schlammiger, schmaler Sandweg mit tiefen Schlaglöchern. Viel zu tun also, bis das Niexer Dornröschen wieder erwacht. Ob sich all der Aufwand lohnt? Kretschmer winkt gelassen ab und versichert: "Lohnen heißt ja nicht immer nur, dass man Gewinne machen muss. Manchmal ist es ja auch gut, wenn es einfach den Leuten gefällt."