Stand: 13.06.2022 14:16 Uhr Niepars: Toter Hund im Teich – Tat aufgeklärt

Mitte Mai hatten Spaziergänger in einem Teich in Niepars (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen ertränkten Hund entdeckt. Nun hat die Polizei die Tat aufklären können. Zeugen haben die Beamten offenbar auf die richtige Spur gebracht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gab es mehrere Hinweise zu einem 48-jährigen Mann aus dem Großraum Stralsund. Der Tatverdacht gegen ihn habe sich erhärtet. Derzeit prüfen die Beamten noch, ob dem Verdächtigen der Mischling gehörte. Nachdem der Rüde tot aufgefunden worden war, untersuchte das Veterinäramt des Kreises Vorpommern Rügen den Kadaver. Die Obduktion ergab, dass der Hund höchstwahrscheinlich noch lebte, als er in dem Teich mit Steinen versenkt wurde. Es gebe auch Anhaltspunkte dafür, dass gegen das Tier stumpfe Gewalt ausgeübt wurde, so die Polizeisprecherin. | 13.06.2022 14:15

