Stand: 28.03.2022 14:20 Uhr Niepars: Selbstgemalter Zebrastreifen sorgt für Polizeieinsatz

In Niepars bei Stralsund haben Unbekannte einen Zebrastreifen auf die Straße gemalt. Was zuerst klingt wie ein Kinderstreich, kann allerdings eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe nach sich ziehen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden die fünf weißen, breiten Streifen am Wochenende mit einer Farbrolle auf die Gartenstraße gemalt. Anwohner fordern an der Stelle schon lange einen Fußgängerüberweg. Die Streifen sollen nun entfernt werden, es ist ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden. | 28.03.2022 16:30

